Moeder niet langer in angst; Jeugdbescherming accepteert alsnog dat uithuisgeplaatste kinderen van rechter direct naar huis moeten

Jeugd Veilig Verder (JVV) gaat niet in hoger beroep, aldus de Eindhovense moeder. ,,Ik weet niet waarom, want JVV had dit eerder wel aangekondigd. Maar ze hebben de termijn van drie maanden om in hoger beroep te gaan laten verlopen.” JVV verklaarde eerder tegenover het ED dat ze niet in wilde gaan op de rechtszaak.