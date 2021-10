Moeder van Michael P., de man die Anne Faber vermoordde, wil hulp voor familie van daders: ‘Wij hadden een veilige plek nodig’

Vliegver­keer Eindhoven Airport weer opgestart na tumultueze ochtend door mist

8 oktober EINDHOVEN - Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport heeft vrijdagochtend en in het begin van de middag last van de mist gehad. Meerdere binnenkomende vluchten werden omgeleid of vertraagd en meerdere vertrekkende toestellen konden niet opstijgen. Ook werd er een aantal vluchten geannuleerd. Inmiddels zijn de eerste toestellen vertrokken.