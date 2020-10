Mondmaskers zorgen voor problemen voor doven en slechthorenden

Reusel-De Mierden telt relatief de meeste besmettin­gen van Nederland

5 oktober REUSEL-DE MIERDEN - Bij 68 van de 13.060 inwoners van de gemeente Reusel-de Mierden is er in de laatste twee weken van september corona vastgesteld. Daarmee kent de gemeente relatief gezien de meeste besmettingen van alle gemeenten in Nederland.