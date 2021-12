Monique Hendriks uit Eindhoven won literatuurprijs: ‘Ik laat mensen dingen doen die ik zelf niet durf’

Monique Hendriks is vooral bekend als slamdichter. In september won ze nog het Nederlands kampioenschap poetry slam, een dynamische vorm van poëzievoordracht. Ze schrijft al zo lang als ze zich kan herinneren. Dat is begonnen met proza. „Ik zeg altijd dat ik ben gaan schrijven zo gauw ik een pen kon vasthouden”, vertelt ze. „Mijn eerste grote verhaal ging over kabouters en wolven. Mijn vader heeft me uitgelegd hoe ik dat in WordPerfect moest intypen. Elke pagina bestond uit een paar zinnen. Mijn moeder heeft er een kartonnetje omheen gedaan. Dat was mijn eerste boek. Ik ben opgegroeid in Hapert. Een dorp met veel ruimte en weinig te doen. Als een regisseur verzon ik verhalen die ik andere kinderen liet spelen. Achteraf besef ik dat mijn dromen groter waren dan het dorp waar ik woonde.”