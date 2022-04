Monsterklus voor bouw nieuwe tunnel onder A2 en N2 van start met slechts beperkte overlast voor autoverkeer; ‘Uniek in zijn soort’

Je broek openscheu­ren aan een hekwerk: alles voor een plekje op het Koningsdag-feest in Eindhoven

EINDHOVEN - Eindhoven kroonde zich op Koningsdag weer tot het Brabantse epicentrum van de oranje festiviteiten. Als vanouds. Of zelfs nog een tikkeltje drukker dan in 2019. Behalve onbezorgd genieten, was het wennen aan het hutje mutje-feestvieren: ‘Ik werd een beetje duizelig van al die prikkels.’

28 april