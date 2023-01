‘Monsteroppas’ wil niet meer horen wat zij de kleine meisjes aandeed, daar kan ze niet meer tegen

Drie verdachten met drugs aangehou­den in Best, blok hasj en 32 zakjes met vermoede­lijk cocaïne

BEST - Drie verdachten zijn zaterdagavond in Best aangehouden in verband met drugsbezit. In 32 kleine zakjes die ze bij zich hadden zat vermoedelijk cocaïne. Ook vonden agenten een blok hasj.

22 januari