Monumentale rode beuk kan er weer tegen

De Fagus Sylvatica, in de volksmond de rode beuk genoemd, is opgenomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting. Het plantjaar ligt volgens het register ergens tussen 1830 en 1840. ,,Het is een van de meest indrukwekkende bomen in de regio”, zegt hovenier Joost Strijbos uit Wintelre. De Dorpsraad Wintelre maakte zich zorgen over de staat van enkele bomen bij de kerk.