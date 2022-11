Moordenaar van Tommie van der Burg verdient geen 22 maar 24 jaar cel: OM spreekt van lafhartige liquidatie

Hulp voor Eindhoven­se minima bij aanvraag van energietoe­slag

EINDHOVEN - Met de energieprijzen die door het dak gaan, komen Eindhovenaren die het toch al niet zo breed hebben, in grote financiële problemen. Veel van hen hebben de energiebijdrage van het Rijk en de gemeente echter nog niet aangevraagd. De gemeente Eindhoven en sociale partners in de stad zetten zich nu in om die groep alsnog te bereiken.

23 november