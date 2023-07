Morrisdansers Helmond schenken bij afscheid een beeldje

Rock ’n Rollers lopen pre-party in Deurne mis

EINDHOVEN/DEURNE - Voorafgaand aan de Rock ’n Roll Meeting zou er vrijdagavond in café De Sleutel in Deurne een pre-party zijn. Daar zou de band The Kingshakes uit Engeland optreden, maar wegens ziekte van de bandleden gaat dat niet door. Daarmee komt de pre-party in Deurne te vervallen.