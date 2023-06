Motorrijder maakt wheelie met (bijna) 130 km/u: rijbewijs kwijt

MET VIDEO Flinke ravage na botsing tegen twee lantaarnpa­len op Karel de Grotelaan in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de Karel de Grotelaan in Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist tegen twee lantaarnpalen aan gereden. Dat gebeurde rond 03.00 uur, nadat de bestuurder de macht over het stuur had verloren. De ravage was flink.