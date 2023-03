Motorrijder scheurt veel te hard door Eersel en is rijbewijs kwijt

Breaking Bad-taferelen in Eindhoven: man (56) opgepakt voor productie harddrugs in caravan

EINDHOVEN - Een Eindhovenaar (56) is donderdagmiddag aangehouden voor de productie van harddrugs op een bedrijventerrein in zijn woonplaats. Hij werd op heterdaad betrapt in de buurt van een caravan waarbij allerlei spullen voor de productie van synthetische drugs werden aangetroffen.