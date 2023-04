Muurbloemen van Vliscostof of stillevens van groenten maken; het is feest in de Helmondse kasteeltuin op tweede pinksterdag

Bunkerto­ren Eindhoven maakt kans op titel Beste Gebouw van het Jaar van architec­ten­bran­che

EINDHOVEN - De Bunkertoren aan de Kennedylaan in Eindhoven is een van de twaalf gebouwen in Nederland die in aanmerking komen voor de titel Beste Gebouw van het Jaar. De uitreiking van de prijs van de BNA, de branchevereniging van architecten, is op donderdag 11 mei in Amsterdam.