Muziekkunstenaars brengen Sterksel in Spaanse sferen

De Sterkselse muziekkunstenaars Wendy Lina en haar partner Fried Manders werden door de organisatie van Kunstsmullen in eerste instantie gevraagd als adviseurs, maar groeiden samen met programmeur Sandra van Gerwen uit tot de drijvende krachten achter het nieuwe festival.

Ome Willem

Lina en Manders zijn fulltime bezig met hun grote passie: het maken van muziek. “Dat stopt nooit. Het gaat altijd maar door. We vullen elkaar daarbij heel goed aan”, vertelt Fried Manders. Hij werkt onder meer als muzikant, componist, tekstdichter en leraar. Manders kan buigen op een ruime theaterervaring. Zo stond hij als ‘geitenbreier’ samen met Edwin Rutten, alias Ome Willem, in het theater.

Zijn partner Wendy Lina is muziektherapeut en -docent en treedt onder meer op als zangeres, pianiste en slagwerker. In Sterksel begeleidt ze het koor Sweet Sixties. Lina: “We zijn op dit moment heel druk bezig met het creëren van eigen werk. Zelf ben ik veel aan het schrijven. Ik voel me heel verwend dat Fried daarbij de arrangementen kan maken.”

Quote Muziek helpt de dingen die ons raken een plekje te geven Fried Manders

De muzikale duizendpoten geven verder onder meer workshops en eigen voorstellingen. Ook vormen zij samen Padoek Muziek en treden ze op met de groep The Moonlight Heroes. Regelmatig verwerken ze maatschappelijk thema’s in hun nummers. Manders: “Muziek helpt de dingen die ons raken een plekje te geven.”

Veel tijd om thuis op de bank voor de televisie neer te ploffen heeft het tweetal niet. Daar is ook geen plek voor in hun huis aan de Albertlaan. De woonkamer is namelijk omgetoverd in een opnamestudio en oefenruimte. Lina: “We zitten hier heerlijk vrij. Niemand heeft last van ons als we muziek maken.”

Kunstenaarsdorp met tiny houses

Ze dromen van een creatieve broedplaats in Heeze-Leende. Lina: “Het is onze wens om een klein kunstenaarsdorp met tiny houses te realiseren, met daarbij een grote werkplaats voor beroepskunstenaars.”

Maar eerst is er zondag ‘Kunst-tapas op Kloostervelden’. In de Sterkselse wijk is een gevarieerd programma opgezet met taalkunst, muziek en gastronomie. Manders: “Het is een beetje bij toeval ontstaan.” Vanwege de Spaanse invloeden is gekozen voor de naam ‘Kunst-Tapas op Kloostervelden’.

Hoog boemboem-gehalte

Lina: “We vinden het heel leuk om artiesten die normaal alleen in het theater staan, een keer te laten optreden op een laagdrempelig gratis festival.” Bij de muzikale programmering is niet specifiek rekening gehouden met kinderen, maar toch hoopt Lina dat ook zij de optredens zullen bezoeken. “Het is belangrijk dat kinderen in aanraking komen met akoestische livemuziek. Dat gebeurt nu te weinig. Veel van de muziek die ze horen is elektronisch, met een hoog boemboem-gehalte.”

Het programma start zondag om 11.00 uur met het voorlezen van poëzie en verhalen voor de jeugd bij de boerderij van Kloostervelden op het Dokter Ruttenpark in Sterksel. Daarna zijn er gedurende de middag optredens van sambaband Los Zandtos, het duo Flamenco Encuentros, Flor de Amor - mét Fried Manders - en flamenco-gitarist Maurice Leenaars. Brasserie de Broeders serveert Spaanse gerechten. Ook galerie Kempro opent de deuren. Meer info: kunstsmullen.nl.