Muziekvereniging Eindhoven West 75 jaar; ‘We spelen alleen muziek waar we ons prettig bij voelen’

‘Kun je nog zingen, zing dan mee’. Woorden uit een liedboek uit 1906 die los daarvan een eigen leven zijn gaan leiden. De variant ‘Kun je nog spelen, speel dan mee’ zou het motto kunnen zijn van Muziekvereniging Eindhoven West (MEW).

,,We spelen muziek die we zelf mooi vinden voor mensen die dat kunnen waarderen. Iedereen is bij ons welkom, van jong tot oud, met welke achtergrond of opleiding dan ook”, zegt Jos van Stipdonk, die zelf de bastuba bespeelt in het van oorsprong Strijpse harmonieorkest.

De vereniging bestaat vijfenzeventig jaar. Het jubileumconcert in het Centrum voor de Kunsten (aanvang 14 uur) zal een afspiegeling zijn van het repertoire dat in al die jaren is langsgekomen. ,,We beginnen met Holland jubelt, een potpourri van bekende nummers uit de tijd van de oprichting, vlak na de oorlog. Aan het eind van het concert spelen we Light in the town, een nieuw stuk van de Eindhovense componist Mark Hendriks, geschreven ter gelegenheid van honderd jaar Groot Eindhoven.” Het concert wordt omkleed met bijpassend beeld.

Wedstrijdelement naar achtergrond verdwenen

Zijn de meeste harmonieorkesten competitief ingesteld, bij MEW is het wedstrijdelement in de loop der jaren naar de achtergrond verdwenen ten behoeve van het sociale element.

,,Wil je je als harmonieorkest op hoog niveau kunnen handhaven dan kom je uit bij repertoire dat technisch veel vraagt, maar dat qua luisterplezier voor een steeds kleiner wordend groepje interessant is. Dat wilden we niet. Ons repertoire bestaat uit een mooie mix van populaire hedendaagse en min of meer klassieke blaasmuziek, geschikt voor jongere en oudere muzikanten, muziek waar we ons allemaal prettig bij voelen.”

Quote Goed of nog niet zo goed, je hoort erbij en je doet mee Jos van Stipdonk

Hoe gaat dat qua muziekkeuze, met dat leeftijdsverschil? ,,Iedereen moet af en toe water bij de wijn doen. Je kunt nou eenmaal niet alleen spelen wat je zelf mooi vindt”, zegt Van Stipdonk een beetje streng. Alle leden zijn evenveel waard, benadrukt hij. ,,Goed of nog niet zo goed, je hoort erbij en je doet mee, of het nou concerten in onze thuisplek De Lievendaal, het Philips van Lenneppark, de Van Doorne-kiosk of uitwisselingsconcerten buiten Eindhoven of zelfs Nederland betreft.”

Trots is hij ook op de ‘blazers- en slagwerklas’, die jonge kinderen voor weinig geld de mogelijkheid biedt een instrument te leren bespelen en daarmee een hobby te ontwikkelen. ,,De instrumenten lenen ze van ons, de lessen worden door onze eigen mensen gegeven. Zo zorgen we voor aanwas en doorstroom.” En nee, gemakkelijker wordt het niet om jongeren te interesseren. “Er is zoveel aanbod van van alles en nog wat, het is lastig kiezen en soms nog lastiger om vol te houden.”