Muzikaal vechtsporttheater van Afslag Eindhoven: opboksen tegen de harde wereld

EINDHOVEN - Na een carnavalsvoorstelling is Afslag Eindhoven terug met ‘Alleen met de goden’, ‘kickboksmuziektheater’ naar de bestseller van Alex Boogers. Op locatie in het Veemgebouw op Strijp-S, vanaf 16 maart. ,,Zolang een mens in zijn eigen kracht gelooft, kan hij veel ellende overwinnen.”

‘De grootste nederlaag die een bokser kan lijden, is dat hij niet door een tegenstander wordt gevloerd, maar door zichzelf'. Dit zou boksheld Mike Tyson ooit van zijn trainer hebben meegekregen.

Armoede, schulden en geweld

Die wijze les is ook van toepassing op Aaron, de jonge hoofdpersoon in Alleen met de goden, de roman van (oud-)vechtsporter en schrijver Alex Boogers (1970). Aaron is talentvol kickbokser en wil de beste van de wereld worden. Maar het zwaarste gevecht moet hij leveren tegen zijn eigen familie, waarin armoede, schulden en geweld (zijn stiefvader heeft iemand vermoord) aan de orde van de dag zijn.

Alleen met de goden is een rauw, maar ook (zwart-)humoristisch ‘coming of age’-verhaal aan de zelfkant van de samenleving, over een moeder en zoon die tot elkaar proberen te komen. In 2016 werd het het deels autobiografische boek bekroond met de Nederlandse Boekhandelprijs en genomineerd voor de Libris Literatuurprijs.

Quote Het boek had op mij een inspire­rend en louterend effect omdat het veel parallel­len heeft met mijn eigen jeugd Yvonne van Beukering, regisseur

In de versie van theatergezelschap Afslag Eindhoven werd het verhaal een muzikale locatievoorstelling in een lege hal op de achtste verdieping van het Veemgebouw op Strijp-S. Het stuk is bewerkt door muzikant en schrijver Frans Pollux, die ook meewerkte aan de vorige (carnavals)voorstelling Naar de overkant van de nacht.

Volledig scherm Woody Veneman, hier tijdens een Isolation Session in Effenaar, verzorgt de livemuziek bij het het stuk. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De acteurs zijn José Kuijpers (o.a. Maas Theater en Dans, Toneelgroep Amsterdam, Zuidelijk Toneel), Steven Ivo (bekend van onder meer hiphop/theatercollectief Dieheleding) en Eindhovenaar Marcel Roelfsema (onder meer theatergroep Aluin). De Eindhovense singer-songwriter Woody Veneman zorgt, zoals vaak bij Afslag Eindhoven, voor de spannende live-soundtrack.

Inspirerend en louterend

Alleen met de goden is een boek dat raakt en je niet meer loslaat, volgens Yvonne van Beukering, de regisseur van Afslag Eindhoven, die het op het spoor kwam na een (lees)tip van Theo Maassen. Ze zag er meteen een voorstelling in. ,,Het boek had op mij een inspirerend en louterend effect omdat het veel parallellen heeft met mijn eigen jeugd. Ik was nogal op mezelf aangewezen en bij ons thuis waren de rollen omgedraaid. Wij, de kinderen pasten op onze ouders, gaven ze richting en lapten ze op. Het was niet bepaald een veilige omgeving voor een kind om op te groeien.”

Hoewel het verhaal van tragedies doortrokken is, zit er ook veel positiviteit in: ,,Zolang een mens in zijn eigen kracht gelooft, kan hij veel ellende overwinnen.”

‘Alleen met de goden’ van Afslag Eindhoven te zien: 16 maart (try-out) in Veemgebouw, Torenallee Eindhoven. Hier ook 17, 18, 23, 24 en 25 maart, om 20.30 uur Veemgebouw Strijp Eindhoven. Ook op 1, 2, 3 & 8, 9, 10 september Veemgebouw i.s.m. Parktheater. In mei ook te zien op het Karavaan Festival en in augustus op het Limburg Festival. afslageindhoven.nl