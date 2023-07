Mysterie: hoe groeide de Berenkuil uit tot de graffiti-hotspot van Eindhoven?

In één dag met de trein door half Europa naar Florence: sprinten om de aanslui­ting te halen

EINDHOVEN/FLORENCE- Een TGV naar Parijs of de nachttrein naar Wenen? Dat is kinderspel in vergelijking met een zelfgeorganiseerde treinreis door half Europa naar Florence in Italië. Verslaggever Michel Theeuwen over uitvallende treinen, vertraging in Duitsland en sprinten op het station in Milaan.