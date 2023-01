Na bijna vier decennia valt doek voor Truckrun Valkenswaard: ‘Er was elk jaar een wachtlijst’

Ex-vrachtwagenchauffeur Toon van Daal (68) is vanaf het eerste uur in 1984 bestuurlijk bij de truckrun betrokken geweest. Eerst onder de naam Truckrun Nederland. Kort daarna was Van Daal medeoprichter van Truckrun Valkenswaard. Met honderden trucks door De Kempen. In 1998 reden er 675 mee. ,,De kop van de stoet was al in Bergeijk. De start nog amper in Borkel en Schaft.” Kort daarna werd het beperkt tot 400 trucks in twee colonnes. Altijd nagenoeg dezelfde route van 70 kilometers door De Kempen. ,,Natuurlijk af en toe boze mede-weggebruikers. Als we echter aangaven met wie wij onderweg waren dan bonden ze snel in. Er was dan volop begrip. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.”