Na de hitte.... nu veel uitvaarten? ‘Het is erg druk’, volgens uitvaartondernemers in regio

Tussen 22 en 28 juli overleden een kleine drieduizend mensen, vooral ouderen. Dat zijn er zo'n vierhonderd meer dan in een gemiddelde week in de zomer, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Of de derde hittegolf in deze regio opnieuw hebben gezorgd voor een toename, is volgens uitvaartondernemers in Zuidoost-Brabant lastig vast te stellen.

Een belronde van het ED levert een diffuus beeld op. Met uitzondering van twee uitvaartondernemers -Van de Kerkhof in Mierlo en Spierings in Helmond- was het in de branche niet aantoonbaar drukker. ,,Ik slaap al een paar nachten niet meer”, zegt Luuk van de Kerkhof. ,,Het is érg druk.” Of die drukte een directe relatie heeft met de hitte, kan hij niet bevestigen. ,,Mensen overlijden aan ziektes; de hitte kan dan soms een extra zetje geven.”

Opbaringen

Ook bij uitvaartcoöperatie Dela was het deze week drukker, maar meer dan ‘een rimpeling in het water’ was het niet, aldus woordvoerder Martijn van de Koolwijk. ,,Het is bovendien moeilijk te zeggen of dit door de hitte is veroorzaakt, hoewel het een bekend gegeven is dat boven de 25 graden meer mensen overlijden.”

Dela maakt zich meer zorgen over de opbaringen thuis van overledenen. In veel kamers lopen de temperaturen op, waardoor het ‘lichaam aan kwaliteit verliest', aldus de Dela-woordvoerder. ,,Voor de mensen die zich bezig houden met het opbaren, ligt hier een uitdaging.”

Uitvaartondernemer Frits Spierings in Helmond constateerde de afgelopen week een opvallende stijging. Cijfers geeft hij niet, maar: ,,Er is een duidelijke piek. Gevoelsmatig zeg ik dat dat te maken heeft met de hitte.”

De Eindhovense uitvaartonderneming Buitelaar en Verlaet merkte daarentegen niets van een toename. ,,Aantallen fluctueren altijd sterk", zegt ook Jos Buitelaar. ,,Als er een paar honderd meer overlijdens zijn in een bepaalde week, is dat ook niet direct te merken; er zijn immers 2400 uitvaartondernemers in Nederland waar sterfgevallen worden gemeld.”

Ook Schultze in Best en De Groof in Beek en Donk en Deurne bespeuren geen opvallende stijging. Peter Verheijen van Acheron in Eindhoven: ,,Het is de laatste weken zelfs rustiger.” De mens kan tegenwoordig beter tegen de hitte dan de kou, is zijn inschatting. ,,In de winter hebben wij het vaak drukker; als er straks een heel koude periode aanbreekt, merken we dat meteen.” Dat zegt ook de woordvoerder van Dela: ,,Zeker met een griepepidemie kan het heel druk worden.”