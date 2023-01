Na dertig jaar komen er toch nog woningen en een supermarkt op de plek van groentewinkel Bertje Manders in Stiphout

‘Van doodswens naar kinderwens’: Annick (34) uit Best wordt zelfs herkend in de supermarkt

BEST - Babynieuws is er nog niet, maar het gaat goed met Annick Box (34) uit Best. Ze haalde het nieuws, omdat ze na een verleden met psychische problemen probeert zwanger te raken via een donor. ,,Of negatieve reacties me raken? Soms.”

