Na drie jaar weer een kopje koffie terwijl je wacht in Elkerliek

Snelfiets­pad Eindhoven-Hel­mond is bijna klaar, maar Nue­nen-Een­eind maakt zich zorgen over veiligheid en sluipver­keer

NUENEN - Nu het snelfietspad tussen Eindhoven en Helmond bijna klaar is, groeien in de Nuenense wijk Eeneind de zorgen over de veiligheid ervan. De wijkraad wil maatregelen tegen sluipverkeer, en overleg over hoe fietsen en auto’s elkaar straks kruisen.

