Na maand in tent kamperen krijgen studenten een kamer in slooppand in Meerhoven

,,We zijn er erg dankbaar voor deze tijdelijke oplossing”, aldus Hasak-Lowy. Mogelijk kunnen de studenten anderhalf jaar in de zogeheten antikraakwoning van de gemeente blijven. ,,Ik hoop niet dat het te snel gesloopt zal worden”, zegt Hasak-Lowy, ,,want dan begint voor ons weer alles van voren af aan.” Het pand is onderdeel van een complex dat door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog is gebouwd. Op de plek komt in de toekomst een nieuw politiecomplex met onder andere een schietbaan en een cellenblok.