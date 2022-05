Na twee jaar weer paarden in de arena van Concours Hippique Eindhoven

De Wiele wordt ‘groene’ en ‘duurzame’ wijk in Eindhoven; deze week is bouw van 144 woningen gestart

EINDHOVEN – Liefst 140 woningen komen er op De Wiele in Eindhoven, ingeklemd tussen het Drents Dorp, Strijp-R, het Urban Sport Park en landgoed De Wielewaal. Het is een gewild stukje stad: alle 73 koopwoningen zijn al verkocht. Deze week is de bouw gestart.

21 mei