Nachtelijke politiecontrole levert 46 hardrijders op tussen Eindhoven en Nuenen op A270

Hermes: busreizi­gers hou rekening met Marathon Eindhoven

10 oktober EINDHOVEN - Omleidingen, vertragingen en rituitval daar moeten busreizigers in Eindhoven zaterdagavond en zondag rekening mee houden. Vanwege de Marathon Eindhoven zijn er veel wegen afgesloten en kunnen bussen niet of alleen via omleidingen rijden.