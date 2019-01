Nachtmerrie voor Eindhovense (89): overvallers dreigen haar te verminken: ‘Ik snijd je vingers eraf!’

Blog Stigmama: Vrij!?

18:00 Afgelopen zaterdag was het weer zo ver. Jongste ging weer een keer logeren in het logeerhuis. Dat doet hij 1 keer in de 3 maanden en dat is voor hem geen sinecure. Hij ziet er als een berg tegenop en vindt het stom, zegt hij. Ook is er teveel geluid waardoor hij zegt de hele nacht wakker te liggen.