‘Nachtzuster’ Berthilde waakte bij stervende mensen: ‘De dood kan iets moois zijn’

Dringen op bouwplaats Lichthoven bij station Eindhoven

31 oktober EINDHOVEN - Het wordt dringen rond het station in Eindhoven als de komende twee jaar vier grote bouwprojecten starten. Zozeer zelfs dat er al overleg is over de plaats van bouwkranen voor de twee woontorens van 75 en 28 meter die naast The Student Hotel moeten komen.