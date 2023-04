Nadat hooligans de regenboogvlag van de muur rukten, verstopten de tieners hun identiteit weer onder hun jas en in een plastic tas

Voormalig PS­V-kampioen Locadia (29) gaat weer in een verre competitie voetballen

Jürgen Locadia heeft een nieuwe club gevonden. De tweevoudig PSV-kampioen nam eind vorig jaar afscheid bij het Iraanse Persepolis, waar hij de benen nam en de situatie in het land niet langer leek te willen accepteren. De oud-PSV'er is nu opgedoken in China, waar hij bij Cangzhou Mighty Lions gaat spelen.