Natlab viert 25 jaar Buitenfilm, maar eigenlijk bestaat het al sinds voor de oorlog

Oud-directeur van Plaza Futura, Geert Colsen, weet het nog goed. Hij was toen technisch beheerder. ,,Eigenlijk was de buitenfilm er al eerder, in 1993 of zo. We zetten een steiger buiten op het nog kleine terras en knoopten er een doek aan vast. Meestal draaiden we een stomme film en speelde er iemand live piano. De filmprojector stond gewoon buiten of in de serre. Heel primitief allemaal. We gaven er toen geen ruchtbaarheid aan.”