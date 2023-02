Nederwetten heeft op achthonderd inwoners maar mooi een optocht met elf deelnemende acts

Het kerkdorp in de gemeente Nuenen telt zo’n achthonderd inwoners. Die krijgen met carnaval wel wat hulp van buitendorpsen. Zo rijdt carnavalsvereniging de Houtse Kluppels (Mierlo-Hout, gemeente Helmond) op uitnodiging mee met een grote wagen in piratenstijl.

Uit het naburige kerkdorp Gerwen lopen leden van carnavalsclub de Narre Kappen mee, want op maandag is in Gerwen geen activiteit te beleven. Toch kent de optocht Nederwetten in meerderheid inbreng uit de eigen woonplaats, blijkt als klokslag elf minuten over twee de stoet zich in beweging zet.