Nedschroef reorganiseert in Helmond: simpele bouten en moeren voor auto’s naar Spanje

Eindho­venaar Martijn begon een ontdek­kings­plat­form voor parfums: 'Ik werd verliefd op de parfumwe­reld'

Martijn van Rooy (33) richtte eind 2017 het bedrijf Parfumado op. Het is een ontdekkingsplatform voor parfums dat werkt met een abonnement. Op basis van jouw geurprofiel kun je een aantal parfums proberen, die je één keer per maand in een reisformaat krijgt opgestuurd. “Zo vind je voor iedere gelegenheid het perfecte parfum.”