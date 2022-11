Regio Eindhoven vraagt kabinet om 34 miljoen euro voor onder meer Ber­kenschut­se, skateplek­ken en Kempenmuse­um

HEEZE - De regio Eindhoven (MRE) heeft bij het kabinet een aanvraag van 34 miljoen euro ingediend voor een nieuwe zogeheten Regio Deal. De 21 gemeenten schuiven onder andere regioschool de Berkenschutse in Heeze, de bibliotheken, landgoed De Wielewaal in Eindhoven, het Kempenmuseum en het Stationskwartier in Helmond naar voren voor financiering.

