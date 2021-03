Negen mensen aangehouden voor illegaal gokken bij woning in Woensel

UPDATE Teststraat XL in Eindhoven weer geopend na storm

11 maart EINDHOVEN - De XL coronatestlocatie aan de Antoon Coolenlaan in Eindhoven is donderdag vier uur lang gesloten geweest, vanwege de storm. Bezoekers werden aan de poort teruggestuurd. Om de verloren tijd én de gemiste afspraken in te halen, gaat de GGD op deze locatie tot 19.00 uur door met testen.