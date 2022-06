Niet meer door donker gat vanaf snelweg de stad in: na 14 jaar prutsen krijgt de Tilburgseweg in Eindhoven eindelijk licht

Tilburgse­weg blijft nog even in duister gehuld; nieuwe lantaarnpa­len medio 2022

EINDHOVEN - De vervanging van de al jaren haperende verlichting langs de Tilburgseweg in Eindhoven heeft meer voeten in de aarde dan verwacht. Aanvankelijk stond de klus voor eind dit jaar op de rol, maar dat werk is nu uitgesteld naar volgend jaar, waarschijnlijk direct na de bouwvak. De weg blijft daardoor nog wat langer in het duister gehuld.

19 november