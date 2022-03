Niet meer gymmen voor een punt in de nieuwe sporthal van het Stedelijk College Eindhoven

EINDHOVEN - Het hoogste punt van de in aanbouw zijnde sporthal is bereikt bij het Stedelijk College Eindhoven op de Henegouwenlaan. Tijd voor een feestelijk moment met de onthulling van het logo en uitleg over de nieuwe sportvisie van de school.

Golfen, yoga, bootcamp; het kan straks allemaal bij het Stedelijk College Eindhoven (SCE). En niet alleen voor de leerlingen en docenten, maar ook wijkbewoners kunnen gebruik gaan maken van de hal en het sportpark rondom de school.

Binnen en buiten sporten tegelijk

Het is een unieke sporthal die wordt neergezet op de Henegouwenlaan. Hij is groot, met de mogelijkheid om ’m op te splitsen in vier zalen. Er komt een vloer met ledverlichting en een van de muren is een glazen wand die open kan om de binnen- en buitenruimte te integreren. Zo zijn de sporters niet meer afhankelijk van de seizoenen om buiten te sporten. Er hoort ook een nieuwe sportvisie bij.

Tijdens het officiële gedeelte onthult wethouder sportzaken Stijn Steenbakkers het logo op de sporthal met een sprong op een trampoline. De dit jaar in gebruik genomen nieuwe school en de hal zijn onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente, waarin acht middelbare scholen worden aangepakt. Steenbakkers: ,,Het is een van de grootste investeringen van de gemeente Eindhoven. Het gaat om een integrale kijk, en een schoolgebouw en sporthal neer te zetten waar de wijk ook wat aan heeft.”

‘Normloos bewegen’

In het schoolgebouw van het SCE krijgen de aanwezigen uitleg over ‘normloos bewegen’. Nancy Jansen, docent lichamelijke opvoeding (lo) heeft een plan van eisen geschreven vanuit de school met een nieuwe visie op het sportonderwijs.

Collega-docent lo Dirk Hamelijnck legt uit waarom leerlingen een nieuwe aanpak nodig hebben en waarom daar een uitnodigende omgeving bijhoort. ,,Het is onze taak om leerlingen beter te laten bewegen en sociaal veilig te laten voelen. Maar ook om te zorgen dat ze blijven bewegen. Dat zaadje willen wij planten door ze diverse sportactiviteiten te laten ervaren. Gymles drukken we niet meer uit in cijfers: het normloos bewegen. We gaan iedereen op eigen niveau uitdagen en daar hoort een nieuwe omgeving bij.”

Multifunctionele ruimte

In de hal komt een multifunctionele ruimte voor yoga, crossfit of om bokszakken op te hangen. Hier wordt gebruik gemaakt van verplaatsbare elementen. ,,Het is de bedoeling dat deze zaal straks ook gebruikt wordt door verenigingen in de wijk, zoals een toneelschool”, legt Jansen uit.

Net zoals het sportpark rondom de school, met een industriële zone voor bootcamps. Hierin komt een natuurgedeelte met een wadi met houten elementen en een touwbrug. Een betonzone met ‘ramps’ en een rood pad als hartslagader over terrein, met nevenpaden om onder meer te steppen en hardlopen. Aantrekkelijke pleinen moeten de leerlingen uitnodigen om naar buiten te komen en te bewegen.

De wethouder is enthousiast over de nieuwe opzet en de hal: ,,Het is iedere euro dubbel en dwars waard. Het is goed voor de buurt, leerlingen en docenten. Het wordt een groene oase die uitnodigt om te bewegen.”

Na de zomer

De hal wordt in augustus, bij het begin van het nieuwe schooljaar, geopend. De oude hal wordt afgebroken en bij het park betrokken. Een groot gedeelte van het park is in september klaar. De realisatie van de plannen wordt gefinancierd met geld beschikbaar gesteld door de gemeente en subsidies.