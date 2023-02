Niet PSV maar FC Eindhoven was in 1954 dé club van Nederland, wie vierde mee met de titel dat jaar?

EINDHOVEN - Het is in de huidige tijd bijna niet meer voor te stellen maar in 1954 was niet PSV maar FC Eindhoven hét voetbalbolwerk van de stad. Met als hoogtepunt natuurlijk het landskampioenschap dat jaar.

Op deze foto is de ontvangst van de spelers op het Stadhuisplein te zien. Bijna zeventig jaar geleden maar misschien zijn er toch nog lezers die er herinneringen aan hebben.

Dit keer geen foto door Frans van Mierlo maar een foto van Frans van Mierlo. Verschillende lezers herkennen de fotograaf die hier zijn sobere outfit voor carnaval in 1957 toont.

Ook Marijn van Heck, de kleinzoon van de overleden fotograaf, herkent zijn opa. Een fervent carnavalsvierder, zo weet hij maar veel verhalen uit de overlevering zijn er niet. ,,En het fotowerk ging natuurlijk gewoon door, ook met carnaval.”

Lid van de Bolhoedjes

Oud werknemer Luber Reuvers weet nog wel dat Van Mierlo alle carnavalsdagen zijn blauwe kiel droeg. ,,Ook in de winkel aan de Antoniusstraat. Ik meen me ook te herinneren dat hij lid was van de Bolhoedjes, de carnavalsvereniging in hotel Cocagne.”

Het is volgens Cor Delissen, van wie de fotograaf een klant was, een van de weinige foto's waar Van Mierlo zelf op staat. ,,Niet helemaal herkenbaar maar ik herken zijn profiel heel duidelijk.” Delissen denkt dat de foto bovendien gemaakt is in de studio van Van Mierlo. ,,Ik herken het aan het simpele krukje en de achtergrond.”

Zuinig leven

Het bord dat Van Mierlo die carnaval droeg, is een verwijzing naar de bestedingsbeperking waartoe het kabinet Drees III had opgeroepen. Bittere noodzaak zo vond minister-president Willem Drees want de bestedingen van consumenten waren in de jaren ervoor behoorlijk uit de klauwen gelopen. Zelfs zo hoog dat de export van goederen naar het buitenland in het geding kwam en daarmee ook de gewenste inkomsten hiervan.

De bestedingsbeperking zorgde voor gemengde reacties. Consumenten waren boos over de enerzijds hoge inflatie en anderzijds de aan banden gelegde loonsverhogingen. Drees kreeg ook steun, bijvoorbeeld van burgemeester Van Oers uit Oosterhout.

Geen halve haantjes meer

In een raadsvergadering van zijn gemeente sprak die over arbeiders die wel een stapje terug konden doen. Hij verweet ze ‘verkwisting’. Volgens Van Oers koopt men maar dure rijwielen en televisies en wordt er voortdurend feest gevierd, met brommers rondgereden en halve haantjes verorberd in de cafés. Van Oers kreeg de bal direct teruggekaatst toen een raadslid vragen stelde over zijn recente loonsverhoging.

Van een zuinige carnaval was volgens de kranten overigens weinig te merken in 1957. ‘Drukker dan ooit’, is er te lezen en tussen Weert en Eindhoven stonden automobilisten twee uur bumper aan bumper om het feestgedruis te bereiken.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto's.