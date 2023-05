Nieuw bestuur wil Dorpshuis Valentijn in Sterksel met jubileum nog beter op de kaart zetten

Verhalen vertellen over het verleden en genieten van het uitzicht

Het uitzicht vanuit de 38,5 meter hoge Luciatoren in Steensel is weids. Zondag tijdens de middeleeuwse Torendag in de Kempen en Peelland kunnen bezoekers er naar boven. De skyline van Eindhoven is te zien, maar er kan ook een blik op de Kempen worden geworpen.