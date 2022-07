Nieuw gebouw voor de Eindhovense GG en GD dus hakte de wethouder een boom om

EINDHOVEN - Een nieuw gebouw voor de Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GG en GD) in Eindhoven. In 1959 hakt toenmalig wethouder Van Lieshout een boom om om plaats te maken voor de nieuwbouw. Op de achtergrond kijkt burgemeester Van Rooy toe. Wie was er bij destijds, heeft bij de GG en GD gewerkt of was er patiënt? Het ED komt graag met u in contact. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Na de vakantie keert deze rubriek begin september weer terug.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum.

Volledig scherm Een optreden van Leo Rommerts op de Margaritaschool in 1955 © Frans van Mierlo

Het is voor de dames meer dan 60 jaar geleden maar de namen van de juffen staan de meisjes van toen nog helder voor de geest. Juf Van der Peet, schoolhoofd Van Agt en mevrouw Bax die blokfluitles gaf. Op de foto van vorige week herkent Betsy Klaver juf Gerrearts achterin de aula.

Klaver hoorde bij de eerste lichting leerlingen die vanaf december 1954 les kreeg op de meisjesschool aan het Mimosaplein. De Margueritaschool in Stratum, al zijn er over die naam wel wat twijfels. Volgens Klaver was de school namelijk verbonden aan de naastgelegen Don Boscokerk en vernoemd naar de moeder van deze heilige Don Bosco. En die heette Margherita Occhiena, met een ‘h’ dus.

Het eerste kunstuurtje

En als we dan ook nog vertellen dat Eindhoven ook nog de Margeritaschool had aan de Kardinaal de Jongweg, is de verwarring compleet. Afijn, de kranten van toen hebben het over de Margueritaschool dus laten we daar voor nu maar vanuit gaan. De foto is genomen tijdens het eerste kunstuurtje. Een landelijke primeur van een project waarbij gepoogd werd om kinderen die nog te jong waren voor een theaterbezoek, toch kennis te laten maken met kunst en cultuur. Speciaal voor de gelegenheid was bas-bariton Leo Rommerts opgetrommeld. Die de kinderen volgens de krant op eenvoudige wijze uitlegde hoe ons volkslied ontstaan is.

Moderne pastoor

Terug naar de school die volgens Betsy Klaver erg katholiek was. ,,Maar wel met een moderne pastoor. Zo zaten er bijvoorbeeld geen gordijntjes voor de ramen zodat we gewoon naar buiten konden kijken. Geloof het of niet, voor die tijd bijzonder. Wel moesten wel allemaal een rok aan. Wie in haar lange broek naar school kwam, werd resoluut weer naar huis gestuurd.”

Het zijn de kleine dingen die Klaver zijn bijgebleven. ,,Dat het schoolhoofd Van Agt altijd een fles met heel sterke koffie bij had. De oudste meisjes mochten die dan in een keldertje aanlengen met water voor in de pauze. En ook bijzonder, we kregen Franse les. Een half uurtje in de week, maar ik kan me de eerste woorden die ik leerde nog herinneren.”

Ook Marja van den Brink kreeg les op de school en kan zich de juffen nog goed herinneren. ,,We vonden mevrouw Van Agt toen al heel oud en ze liep ook een beetje mank.” De meeste juffen waren volgens Van den Brink erg lief, al had ze een hekel aan de blokfluitles. Ze kan zich ook de handwerkles nog herinneren. ,,En dat de juf mij niet wilde leren breien omdat ik links was.”