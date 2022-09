Nieuwbouw voor basisschool in Acht, maar waar komen de tijdelijke units?

EINDHOVEN - De gemoederen liepen hoog op tijdens de dorpsraadvergadering in kerkdorp Acht maandagavond. Een agendapunt over de tijdelijke locatie van basisschool St. Antonius Abt na de brand liet de emoties oplopen. De Dorpsraad pleit voor een andere locatie dan school en ouders

Geëmotioneerde ouders en leerkrachten riepen de Dorpsraad op om voor het Merwedeveld te gaan. In hun ogen de snelste en meest praktische oplossing. Snelheid is geboden met het benoemen van een tijdelijke locatie voor basisschool St. Antonius Abt in Acht. Hoe eerder die beslissing valt, hoe eerder alle kinderen weer als één school bij elkaar zitten.

Na de brand, begin juni, zijn de leerlingen verdeeld over twee scholen. De onderbouw zit in Acht. De bovenbouw gaat iedere dag per bus naar schoollokalen in de wijk Achtse Barrier.

De zaal in het Dorpshuis in Acht zat vol. Veel ouders, leerkrachten en bewoners waren aangeschoven. De Dorpsraad maakte bekend dat er een nieuwe school komt. Dit betekent dat de huidige school, die begin juni gedeeltelijk is afgebrand, afgebroken wordt en nieuwbouw op die plek terugkomt. De school verhuist naar units voor 2,5 jaar op een tijdelijke locatie.

De gemeente Eindhoven heeft als voorkeur het Merwedeveld. De plannen liggen al klaar. De Dorpsraad is het hier niet mee eens. Dorpsraadlid Peter Goedegebure: ,,Het is een evenemententerrein. De kermis vindt er plaats. Kinderen spelen daar en fitnessclubjes maken er gebruik van. Bovendien ligt het aan een drukke weg de Cor Gehrelslaan.”

Op verzoek van de gemeente heeft de raad alternatieve locaties gezocht. Een mogelijke optie is het park aan de Vliststraat. Goedegebure: ,,Het ligt naast het voetbalveld, dat gebruikt kan worden. Kinderen spelen er in het groen en er is voldoende parkeergelegenheid.”

Echter een andere locatie betekent vertraging van weken, want de gemeente moet de mogelijkheden toetsen.

Angela Verkooijen, voorzitter van de oudervereniging begrijpt niet waarom de Dorpsraad een voorkeur uitspreekt die niet de beste en snelste keuze is voor de school. ,,Wij zijn niet eens gehoord. De huidige situatie is onhoudbaar. Het Merwedeveld ligt centraal en dicht bij Dikkie & Dik (Kinderopvang).”

Leerkracht Ine van Hoek vertelt hoe zwaar het is om alle ballen hoog te houden. ,,Wij willen zo snel mogelijk onze school bij elkaar in units om goed onderwijs te geven. De school kan dan plat, zodat we de geschiedenis achter ons kunnen laten. De kinderen worden nu iedere dag geconfronteerd met de gevolgen van de brand.”

De Dorpsraad moet nu snel een keuze maken. Gezien de reactie van hun achterban is er eigenlijk maar een plek mogelijk.