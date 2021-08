Nieuwe appartementen op Strijp-S vertonen na tien maanden nog allerlei problemen: ‘Het plezier om hier te wonen gaat er wel een beetje af'

Op de fiets langs de Eindhoven­se plekken in boeken van A.F.Th. van der Heijden

2 augustus EINDHOVEN - Op een doordeweekse ochtend is het rustig in de Eindhovense volksbuurt Tivoli. Verkeer is er nauwelijks: je hoort alleen de verwaaide stemmen van spelende kinderen. De wijk speelt een belangrijke rol in een boekje met een fietsroute langs Eindhovense plekken in het oeuvre van schrijver A.F.Th. van der Heijden. De auteur werd bijna 70 jaar geleden in Tivoli geboren.