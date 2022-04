Nieuwe clubavond in Effenaar rond stonerrock: ‘Eindhoven is altijd toonaangevend geweest’

Bij treinsprin­gers en dode kluize­naars belt de politie Edmund: ‘Man werd omringd door duizenden blikjes’

EINDHOVEN - Van lichaamsdelen rapen na een zelfdoding op het spoor tot het onderzoeken van kluizenaars die al wekenlang dood in hun huis liggen. De pakweg zevenduizend doden die de Eindhovense schouwarts Edmund Swaminathan (77) in veertig jaar moest onderzoeken leverden even zoveel anekdotes op. Hij noemt zichzelf ‘Nederlands kampioen lijkschouwing’. „Als je lang bij een lijk in de buurt bent, krijg je een bittere smaak in je mond.”

