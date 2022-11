Nieuwe DAF-topman: 'Batterijtruck voor stadstransport kan duizend kilometer per dag afleggen’

Alterna­tief ‘goud van oud-festival’ in de Effenaar, met één wereldbe­roemd liedje

EINDHOVEN - De Effenaar in Eindhoven duikt komende zaterdag de popgeschiedenis in met alternatief nostalgiefestival Come As You Are. Van een lokale Eindhovense rockheld tot een wereldberoemd liedje van een bijna vergeten band.

16 november