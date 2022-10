Nieuwe dominee zoekt ruimte voor persoonlijke invulling van het geloof

Over haar leeftijd wil ze het liever niet hebben. Maar het is duidelijk dat ze niet aan het begin van haar loopbaan staat. Wel dat haar benoeming als dominee bij de Remonstrantse Gemeente Eindhoven daarin past. Haar leven lang wijdt ze zich aan maatschappelijke taken, aan zingeving, aan geloofsvragen.

Ze groeide op als dochter van een organist van de Hervormde kerk in het Zuid-Hollandse Voorburg en sloot zich aan bij het jeugdwerk daar. ,,Later heb ik tweeënhalf jaar aan het conservatorium gestudeerd, maar uiteindelijk stapte ik over naar de studie theologie. ,,Ik had veel vragen over geloven. Wilde zoeken, vragen stellen, begrijpen.”

Parttime

Na het afstuderen ging Van der Panne aan de slag als maatschappelijk activeringswerker bij de Katholieke Stichting Samenlevingsopbouw. Later werd ze eindredacteur bij Open Deur, een maandblad en over geloven en levensvragen. ,,Dat kan ik blijven doen, acht uur per week, want als dominee werk ik parttime in Eindhoven.”

De Remonstrantse gemeente is een kleine geloofsgemeenschap in de regio Eindhoven, met ongeveer 130 leden en vrienden. Ze delen de kerk aan de Dommelhoefstraat met de Doopsgezinden en met de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Elke zondag om 11.00 uur is er een remonstrantse of doopsgezinde dienst. Van der Panne heeft er twee jaar geleden als stagiaire kennisgemaakt en nu bewust gekozen om daar als dominee te gaan werken.

,,Vrijheid, verdraagzaamheid en omzien naar elkaar spreken me aan bij de Remonstranten. Samen met gelovigen wil ik zoeken naar mogelijkheden om dat in ons leven toe te passen. Ik wil niets voorschrijven, maar helpen om samen een weg te zoeken. Juist dat samenzijn kan je energie geven. Hier hebben we de ruimte voor een persoonlijke invulling van het geloof, maar wel in de christelijke traditie. De bijbel is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Maar de Remonstranten hebben ook een sterke traditie om zich te laten inspireren door wetenschap en kunst.”

Elkaar ontmoeten bij koffie of thee

Net als bij veel andere geloofsgemeenschappen is er na de vieringen tijd en ruimte om elkaar bij koffie of thee te ontmoeten. Het biedt gelovigen de kans om persoonlijke verhalen te delen en nog eens terug te komen op de inhoud van de viering. ,,Dat vind ik minstens zo belangrijk als de viering zelf”, zegt Van der Panne. Over die inhoud wil ze graag met de leden in gesprek en hen graag ook tijdens de viering aan het woord laten.

Samen zingen is ook belangrijk, vaak zijn het liederen uit Het Nieuwe Liedboek uit 2013. ,,Ik hecht aan begrijpelijke teksten, hoewel er ook wel iets van mysterie in mag zitten, zoals in de liederen van Huub Oosterhuis. Trouwens het koor ‘Zingen voor je leven’, met mensen die met kanker hebben te maken, repeteert hier ook in de kerk. Zingen kan helpen bij het verwerken van je emoties.”

De dominee wil tijd vrijhouden voor het pastorale werk: op bezoek gaan of telefonisch contact als dat beter past. En ze is blij met gezamenlijke activiteiten. Zo zijn er leden die samen films of toneel kijken, is er een wandelclub en zijn er diners passants, met een interessante spreker. Kortom: Esther van der Panne gaat aan de slag in een kleine maar actieve club gelovigen.