Nieuwe Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem al de hei op met gemeenteraad

‘Nog nooit zo'n futuristi­sche sporthal gezien!’

EINDHOVEN - Hoe ziet sporten op school er in de toekomst uit? De nieuwe sporthal van Stedelijk College Eindhoven, locatie Henegouwenlaan, biedt een uniek nieuwe sportervaring. Het doel is dat leerlingen met plezier bewegen en dat ook in de toekomst blijven doen. Woensdagmiddag was de officiële opening.

7 september