Nieuwe proef tegen huiselijk geweld in Oost-Brabant

Zorgwethou­der Eindhoven te gast bij Brabantse ambassa­deur Oogvereni­ging

17:52 EINDHOVEN - Ze was als kind al slechthorend en ging naar een speciale school. Kort na haar trouwen bleek dat ze ook nog blind zou worden. Toch is de Eindhovense Charlotte van de Molengraft (69) nooit bij de pakken neer gaan zitten. Nu is ze het Brabantse boegbeeld van een nieuwe campagne van de Oogvereniging: ‘Ongehoord en Ongezien’.