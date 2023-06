Nieuwe restaurants en winkels: deze zaken openden de deuren in mei 2023 in Eindhoven

Eerste Eindhoven­se Pride viert de identiteit. ‘Hoe meer zichtbaar we zijn, hoe meer normalisa­tie’

EINDHOVEN - ,,Vieren wat we hebben en vechten voor wat we willen bereiken.” Dat is in het kort waar de Pride voor staat, volgens Johan Stribos van Queer 040. Hij organiseert dit jaar, met hulp van meer dan dertig organisaties, voor de eerste keer een echte Pride in Eindhoven.