Nieuwe zoektocht naar Tanja Groen op Strabrechtse Heide in Geldrop, experts slaan handen ineen

Het nieuwe wijkgebouw van Woensel West in Eindhoven schiet vanaf nu uit de grond

13 oktober EINDHOVEN - De bouw van het nieuwe wijkgebouw van Woensel West aan het Celsiusplein in Eindhoven is nu officieel gestart. Op de begane grond is plaats voor allerlei activiteiten, daarboven komen zeven woningen. De gezamenlijke daktuin op de vierde verdieping is niet publiek toegankelijk.