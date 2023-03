Nog altijd spijkerbroeken in overvloed bij Nieuwstraat 4, Nummer Zestien volgt Bergmans Jeanshouse op

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘PSV moet tweede worden en de beker winnen voor een voldoende voor dit seizoen’

,,Alles onder de tweede plek is voor PSV sowieso onvoldoende”, vindt PSV-watcher Rik Elfrink in de nieuwste editie van de Peesjevee-podcast. Supporter Mascha Prins is daarin zeer kritisch op PSV en vindt dat de huidige situatie niet kan. Na het gelijkspel bij Vitesse is ze ontevreden over de situatie waarin de club verkeert. ,,Met de beker en tweede plek kun je van het seizoen nog een voldoende maken”, vindt Elfrink.