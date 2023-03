Nog geen boetes voor sportclubs in Helmond die alcohol schenken aan minderjarigen

Jongeren van 16 en 17 zijn in oktober en november vorig jaar onder begeleiding van volwassenen naar vijftien locaties in Helmond geweest. Het ging om twaalf sportaccommodaties en drie horecagelegenheden. Uit het onderzoek komen volgens het stadsbestuur enkele ‘zorgwekkende signalen’ naar voren.

Alcohol aan minderjarige verstrekt

Alle plekken zijn twee keer bezocht. Bij alle sportlocaties is beide keren alcohol verstrekt aan een minderjarige. Bij één horecalocatie is beide keren het legitimatiebewijs van de jongere gevraagd en na controle geen alcohol verstrekt. Bij de andere twee horecalocaties is beide keren wel alcohol geschonken.

Extra aandacht nodig

‘De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat de naleving van de Alcoholwet bij sport- en horecaverenigingen extra aandacht nodig heeft. Er zijn verschillende overtredingen waargenomen tijdens het onderzoek’, schrijft burgemeester Elly Blanksma aan de lokale politiek.

De sportverenigingen worden nu op hun verantwoordelijkheden gewezen per brief. Bovendien staan in het schrijven tips om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Daarnaast volgt nog een individueel bezoek per sportlocatie.

Extra bijeenkomst voor horeca heeft weinig zin

Een informatiebijeenkomst voor horecabedrijven heeft volgens het stadsbestuur weinig zin. Zij weten al wat hun rol is binnen de naleving van de Alcoholwet. De resultaten worden daarom besproken binnen het reguliere horecaoverleg.

Waar nodig gaan we handhaven

‘Waarbij we een dringend beroep op de horeca doen om de naleving te verbeteren. We gaan frequent controleren op de naleving’, aldus Blanksma. ‘De boa’s gaan dit jaar regelmatig controles uitvoeren op de horeca- en sportlocaties in Helmond. Waar nodig gaan we ook handhaven.’ Bij een eerste overtreding volgt nog een officiële waarschuwing, pas daarna volgen straffen.