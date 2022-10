‘Nog veel meer regen nodig om schade door droge zomer te verhelpen’

LIVE | Pius Karanja wint marathon, halve marathon van start

EINDHOVEN - Het is eindelijk zover: om 10.00 uur is de Eindhoven Marathon van start gegaan. Met zeker 25.000 inschrijvingen heeft de 38ste editie van het loopevenement in ieder geval al een record verbroken. Rond 12.05 uur won de Keniaanse Pius Karanja de marathon. Langzaamaan druppelen er steeds meer lopers over de finish. Om 14.00 is de halve marathon in drie waves van start gegaan. Het centrum van Eindhoven begint langzaam drukker en sfeervoller te worden. Je volgt alle ontwikkelingen in dit liveblog.

