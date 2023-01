Nóg vijf aanhoudingen in groot onderzoek naar drugsbende in Eindhoven: ook echtgenotes, broer en schoonvader opgepakt

De aanhoudingen komen niet geheel onverwacht. Het betreft dit keer onder meer de twee echtgenotes (36 en 46) van de twee hoofdverdachten. Zij zijn dinsdagochtend aangehouden op het woonwagencentrum aan de Heezerweg, net als de broer (24) van een eerder opgepakte verdachte. In Geldrop arresteerde de politie ook de 67-jarige schoonvader van een van de hoofdverdachten.

Elders in Eindhoven werd nog een 43-jarige man aangehouden, ook familie van een van de vermeende bendeleden die al langer vastzit. Justitie verdenkt deze vijf allemaal van het witwassen van crimineel vermogen. Dat zou de drugsbende hebben verdiend met het aansturen van zeker zes drugslabs in de regio en net over de grens in België.

Actiedag met duizend agenten en militairen in Nederland en Spanje

In oktober vorig jaar kwam de zaak tijdens een enorme actiedag met duizend politiemensen en militairen op tientallen locaties in Eindhoven en daarbuiten, tot in Spanje, in een stroomversnelling. Onder meer een woonwagenlocatie aan de Heezerweg en een autobedrijf in Best werden volledig doorzocht.

Volledig scherm De politie bezig met een drugsonderzoek. © Fotopersburo Bert Jansen

Drugs, wapens en geld

Daarnaast werd op twee andere woonwagenkampen in Eindhoven onderzoek gedaan. Op de Brestlaan in werden twee woonwagens doorzocht. Agenten maakten op het kamp foto’s van een vuurwapen, dat mogelijk in een van de wagens is gevonden. Eén woonwagen op het kamp aan de Castiliëlaan werd ook grondig doorzocht, zelfs de brievenbus aan de voorkant van het erf werd voor onderzoek tijdelijk meegenomen.

Die dag werden drugs, grondstoffen voor drugs, grote sommen geld, wapens en munitie in beslag genomen. De aangehouden verdachten zouden kopstukken zijn van een club die achter enkele drugslabs in de regio zat. Ruim een maand geleden werden ook nog twee mannen van hun bed gelicht door een arrestatieteam, in het noorden van Woensel.

,,Het onderzoek is nog in volle gang en nieuwe aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten”, besluit de politie.

