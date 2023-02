Noni Madueke mist de Champions League met Chelsea, maar debuteert wel in de Premier League-selectie

Een enorm grote verrassing was het niet voor hem, maar opnieuw mist Noni Madueke deelname aan de Champions League. Zijn nieuwe club Chelsea heeft hem niet ingeschreven voor het meest lucratieve toernooi van de UEFA, waarin Chelsea is doorgedrongen tot de laatste zestien.

Vanwege Europese inschrijfregels mocht Madueke niet op de lijst van de club uit Londen staan. Chelsea koos ervoor om Mykhailo Mudryk, Joao Felix en Enzo Fernandez wel in te schrijven bij het miljoenenbal.

Madueke maakte twee weken geleden de overstap van PSV naar Engeland, terwijl Chelsea even een adempauze had.

De club speelde geen wedstrijden en kwam vrijdagavond voor het eerst weer in actie in de Premier League. Tegen Fulham zat Madueke voor het eerst bij de wedstrijdselectie en begon hij bij de reserves van Chelsea.

Madueke miste afgelopen zomer ook met PSV Champions League-minuten, al was hij op het moment van mogelijke plaatsing en in de groepsfase van het toernooi geblesseerd.

Europa League

Bij PSV speelde de jongeling nog niet in de Champions League, omdat de Eindhovense club voor het laatst in 2018 in de groepfase speelde. Madueke maakte wel minuten in het toernooi om de Europa League en Europa Conference League.

